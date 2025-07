Homem morre em acidente na AM-070 e motorista foge sem prestar socorro

Notícias do Amazonas – Na tarde deste sábado (19), um grave acidente de trânsito resultou na morte de Geovane Oliveira Campelo, de 24 anos, e deixou sua namorada ferida, no ramal do Calado, localizado na rodovia Manoel Urbano (AM-070), em Manacapuru, a aproximadamente 68 km de Manaus.

De acordo com relatos de testemunhas, o casal trafegava em uma motocicleta quando foi surpreendido por um carro que colidiu violentamente contra o veículo. As informações constam em um boletim de ocorrência registrado pela polícia. Geovane, que estava na garupa da moto, foi arremessado com o impacto da batida e sofreu um traumatismo craniano, não resistindo aos ferimentos. Já a jovem que pilotava a moto foi socorrida com ferimentos e encaminhada ao Hospital Lázaro Reis, onde segue em atendimento médico. Sua identidade não foi revelada até o momento.

O condutor do automóvel, apontado como o causador do acidente, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, o que configura omissão de socorro, crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A Polícia Civil deve investigar o caso para localizar o motorista e entender as circunstâncias exatas da colisão.

O trágico acidente gerou comoção entre os moradores da região e reforça a importância da responsabilidade no trânsito e do cumprimento da lei por parte dos condutores.