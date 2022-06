Homem morre esmagado por carreta na BR-174, em Manaus

Redação AM POST

Um homem morreu esmagado e duas mulheres ficaram feridas durante acidente entre um carro e uma carreta nessa segunda-feira (20), na BR-174, que liga Manaus a Roraima. O motorista do veículo pesado disse à polícia que o veículo da vítima fatal estava parado na via e que não conseguiu frear a tempo de evitar o impacto.

De acordo com a Polícia Civil (PM), o patrão do condutor esteve na delegacia e disse que o funcionário estava na carreta da empresa, e ao passar pelo trecho percebeu que o carro estava em pane mecânica.

Ele tentou desviar mas estava muito perto do carro, e acabou esmagando a vítima. O homem que estava no volante do carro morreu no local, e as duas mulheres foram resgatadas dos destroços do carro.

A polícia investiga se o motorista irá responder por homicídio culposo.