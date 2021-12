Homem que estava desaparecido é resgatado em área de mata no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Nesta quinta–feira (02/12), por volta das 11h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 81ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Anamã (a 165 quilômetros da capital), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), realizou o resgate de Vilcimar Vieira da Silva, 38, que estava desaparecido desde domingo (28/11), por volta das 13h, quando havia saído para pescar nas proximidades da comunidade Novo Brasil, naquele município.

De acordo com a delegada Ivone Azevedo, titular da 81ª DIP de Anamã, os policiais civis receberam informações na segunda-feira (29/11), que Vilcimar teria desaparecido em frente ao sítio de sua família, naquela comunidade. As informações davam conta que o homem estava pescando na companhia do sobrinho dele, ocasião em que o sobrinho se retirou do local para ir almoçar, e quando retornou, não avistou mais seu tio. Porém, os pertences dele permaneciam no lugar.

“Logo após notar o desaparecimento, a família realizou buscas pela localidade, mas sem sucesso. Na terça-feira (30/11), policiais civis e militares realizaram buscas por uma área de mata e localizaram apenas um pacote de bolacha, que possivelmente seria do desaparecido”, contou a delegada.

Em continuidade aos trabalhos, na quarta-feira (1º/12), uma equipe do CBMAM foi até o município para realizar buscas no rio, em frente ao local do desaparecimento.

A autoridade policial relatou que nesta quinta-feira (02/12), enquanto as equipes se preparavam para retomar as buscas, a 81ª DIP recebeu uma denúncia informando que Vilcimar teria sido visto desorientado em uma área de mata do lago Juariá. “As equipes foram até lá e conseguiram resgatar Vilcimar. Ele foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar da cidade, onde está recebendo atendimento médico”, esclareceu Ivone.