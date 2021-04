Homem supera quadro grave da Covid-19 e recebe alta no Hospital Nilton Lins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Com muita persistência e acompanhamento especializado da equipe de profissionais do Hospital Nilton Lins (HNL), José Barroso de Souza, 49, venceu a Covid-19. O paciente recuperado recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta-feira (30/04), e deixou a unidade em meio a aplausos calorosos, canções e balões, após concluir o tratamento que durou mais de dois meses. A partir de agora, na reabilitação pós-Covid ele contará com o atendimento domiciliar de profissionais do “Programa Melhor em Casa”

Continua depois da Publicidade

Tendo acompanhado todo o quadro clínico do paciente, Mara Viana, coordenadora de enfermagem do HNL, relata que José Barroso foi internado no dia 27 de fevereiro deste ano, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Para ela, o atendimento prestado pela equipe multidisciplinar foi fundamental para a recuperação do paciente.

“A recuperação dele foi essencial, com a dedicação de cada um, com o olhar carinhoso, com o olhar humanizado de todos da equipe multidisciplinar, englobando médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. E a gente começa a criar um elo de carinho com o paciente que está internado, que em alguns momentos ficou grave, gravíssimo e depois a gente vê a recuperação gradativamente”, pontuou a profissional.

Emocionado com a grande homenagem que recebeu dos profissionais do hospital e dos familiares, que ali aguardavam por ele, o paciente recuperado destacou os sentimentos de alegria e gratidão por ter vencido a Covid-19. “Eu tenho só que agradecer esses médicos, agradecer a todos vocês que estão aqui e a Deus que me deu mais outra chance de vida. Para mim isso é muito importante e tenho que dar valor a isso”, declarou José Barroso.

Continua depois da Publicidade

Atendimento – Quem também esteve no local e aplaudiu de perto José foi Marlondia Miranda, esposa dele. Ela destacou a importância de acreditar no trabalho dos profissionais de saúde e agradeceu ao atendimento que foi prestado ao seu marido durante todo o período de tratamento.

“O hospital proporcionou todos os dias, todas as horas que eu precisei ter a informação. Eu acredito que isso é de suma importância para a família e em nenhum dia em tive nenhum tipo de empecilho com relação à essa questão. Eu só tenho a agradecer ao Hospital Nilton Lins. É um hospital que eu recomendo, de referência”, afirmou Marlondia Miranda.

Continua depois da Publicidade

Melhor em Casa – De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), com a alta hospitalar, José será acompanhado pelo Programa Melhor em Casa, para garantir a reabilitação domiciliar pós-Covid, por meio de fisioterapia respiratória e motora. O programa é uma parceria entre os Governos Estadual e Federal e tem ajudado muitas pessoas com o atendimento em casa.

Altas hospitalares – De acordo com a diretora da unidade, Ana Cristina Oliveira, de janeiro até a última quinta-feira (29/04) o Hospital Nilton Lins registrou 457 altas de pacientes. “Hoje, graças a Deus, nós temos uma queda muito significativa nas internações. Hoje o hospital está com o fluxo bem baixo na média em relação a janeiro. De janeiro até ontem nós demos 457 altas hospitalares”, concluiu.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa