A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Homem suspeito de furtar igreja é preso após ser quase linchado por moradores no Amazonas

Suspeito foi encontrado com marcas de hematomas pelo corpo e com objetos furtados próximo à sua casa.

Por Marcia Jornalist

25/08/2025 às 07:54

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Um homem suspeito de furtar uma igreja foi preso na manhã desta terça-feira em Nova Olinda do Norte, no Amazonas.

PUBLICIDADE

Segundo informações da polícia, o homem foi encontrado com marcas de hematomas pelo corpo, resultado de agressões sofridas por populares ao tomarem conhecimento do furto.

A denúncia chegou à polícia por volta das 11h30, após imagens de câmeras de segurança da igreja local, situada na Rua Juscelino Kubitschek, bairro Aerolândia, serem analisadas.

PUBLICIDADE

As imagens ajudaram a polícia a identificar o suspeito, que foi localizado próximo à sua residência com os objetos furtados.

Entre os itens recuperados estavam um teclado, um aparelho de som, um ventilador, um pen drive e R$ 10 em dinheiro.

PUBLICIDADE

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Alternativa de Polícia de Nova Olinda do Norte, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A ação rápida da polícia, aliada às imagens de segurança, foi fundamental para a captura do homem e a recuperação dos bens.

PUBLICIDADE

A população local, indignada com o crime, reagiu com agressões ao suspeito, que acabou sofrendo hematomas pelo corpo antes da chegada dos agentes policiais.

LEIA MAIS: Veja os novos locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher em Manaus

As autoridades seguem investigando o caso para apurar possíveis envolvimentos e garantir a segurança na região.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Governo Lula reduz liberação de emendas após derrota na CPMI do INSS

Após reviravolta política, Planalto libera R$ 100,6 milhões em emendas, incluindo R$ 22,2 milhões para membros da comissão investigativa.

há 4 minutos

Amazonas

Em meio à visita de ministros, MPF apura falhas no atendimento a indígenas na região do Vale do Javari (AM)

A medida foi publicada nesta segunda-feira, 25, no Diário Oficial do MPF

há 21 minutos

Política

Dino aciona PF para investigar quase R$ 700 milhões em emendas parlamentares

Ministro do STF também determinou novas regras de transparência e rastreabilidade para repasses a partir de 2026.

há 21 minutos

Brasil

STF aposta em influenciadores para recuperar imagem em meio a críticas

Evento reuniu 26 criadores de conteúdo digitais, todos alinhados à Corte e ao governo Lula.

há 44 minutos

Manaus

Carro derruba poste e deixa Conjunto Ajuricaba sem energia causando transtornos no trânsito em Manaus

Concessionária Amazonas Energia realiza reparo e previsão é de restabelecimento ainda nesta manhã; desvio no trânsito gera congestionamento na Avenida dos Poetas.

há 45 minutos