Homem suspeito de furtar igreja é preso após ser quase linchado por moradores no Amazonas

Notícias do Amazonas – Um homem suspeito de furtar uma igreja foi preso na manhã desta terça-feira em Nova Olinda do Norte, no Amazonas.

Segundo informações da polícia, o homem foi encontrado com marcas de hematomas pelo corpo, resultado de agressões sofridas por populares ao tomarem conhecimento do furto.

A denúncia chegou à polícia por volta das 11h30, após imagens de câmeras de segurança da igreja local, situada na Rua Juscelino Kubitschek, bairro Aerolândia, serem analisadas.

As imagens ajudaram a polícia a identificar o suspeito, que foi localizado próximo à sua residência com os objetos furtados.

Entre os itens recuperados estavam um teclado, um aparelho de som, um ventilador, um pen drive e R$ 10 em dinheiro.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Alternativa de Polícia de Nova Olinda do Norte, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A ação rápida da polícia, aliada às imagens de segurança, foi fundamental para a captura do homem e a recuperação dos bens.

A população local, indignada com o crime, reagiu com agressões ao suspeito, que acabou sofrendo hematomas pelo corpo antes da chegada dos agentes policiais.

As autoridades seguem investigando o caso para apurar possíveis envolvimentos e garantir a segurança na região.