Homenagem: missa de 30 dias de falecimento do ex-deputado Luiz Fernando Nicolau será realizada no RJ

A missa de 30 dias de falecimento do médico e ex-deputado Luiz Fernando Nicolau, fundador do grupo Samel, administrado pela família até hoje, que morreu no dia 16 de novembro, aos 74 anos, em Manaus, será realizada na próxima quarta-feira (16) no município Paraíba do Sul, localizado no estado do Rio de Janeiro.

De acordo com com familiares do médico o intuito é realizar a homenagem na cidade natal dele. Luiz Fernando Nicolau vivia em Manaus desde 1968, quando se mudou do Rio de Janeiro para o Amazonas para estudar Medicina na FUA, atual Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Além da carreira política, foi professor e secretário estadual de saúde. Ele é pai do vereador Hiram Nicolau, do deputado estadual Ricardo Nicolau e do empresário Luiz Alberto Nicolau.

Em setembro de 2016, Luiz Nicolau recebeu título de Cidadão Amazonense, concedido pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).