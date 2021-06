Horário flexível atrai população para vacinação durante a madrugada no mutirão ‘Vacina Amazonas’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os três postos estruturados para vacinar a população a partir de 28 anos contra a Covid-19, em mais uma edição do mutirão “Vacina Amazonas”, registraram boa adesão do público no início da madrugada desta quarta-feira (30/06). O complexo inclui a Arena da Amazônia, o Sambódromo e o Centro de Convenções Vasco Vasques, que seguem funcionando sem intervalos até às 18h.

Continua depois da Publicidade

Das 18h de terça-feira (29/06) – horário de início do mutirão – até às 2h da manhã de quarta-feira (30/06), 17,2 mil doses de vacina haviam sido aplicadas. Deste total, 3.231 foram entre meia-noite e 2h de quarta-feira.

A madrugada é o turno preferido de quem aposta em menos tempo no trânsito e na fila para a vacinação. “Eu achei que teria menos pessoas, um fluxo menor. Está sendo muito bem organizado, gostei bastante, foi bem rapidinho. Quanto mais pessoas se vacinarem, mais rápido a gente vai voltar a sair, a fazer o que a gente gosta de fazer”, disse Ana Amélia, profissional de educação que escolheu o drive-thru da Arena da Amazônia para receber a primeira dose da imunização.

A maioria das pessoas que optaram pela vacinação na madrugada aponta os compromissos profissionais como fator determinante para a escolha.

Continua depois da Publicidade

“De dia eu tenho meus afazeres, que eu trabalho com lanche, tem curso e tem meu filho, aí só consegui vir mesmo esse horário. É importante porque ajuda na prevenção, não que as pessoas tenham que deixar de usar máscara, deixar de usar álcool em gel, porque ainda nem todo mundo se vacinou, ainda corre risco de muita gente pegar o vírus”, destacou a autônoma Rosane Alves.

O comerciante Joel Rodrigues, de 29 anos, explica que optou pela vacinação no Sambódromo pelo horário da madrugada para não encontrar filas e, principalmente, não enfrentar o calor.

Continua depois da Publicidade

“A gente achou uma maneira melhor, depois do trabalho. Eu acho que ficou bom o horário, mais tranquilo, não tem calor, a friagem aí também, aí ficou bom o tempo pra vir aqui, melhor do que o sol”, disse ele.

No Centro de Convenções Vasco Vasques, o tecnólogo em informática Anildo Júnior aproveitou as primeiras horas da madrugada para se vacinar e destacou a agilidade do processo. “Levou cinco minutos. Super rápido, super tranquilo. Essa é a dose de superação, com certeza a gente vai passar por tudo isso”, pontua.

Continua depois da Publicidade

Vacinação – Arena da Amazônia, Sambódromo e Vasco Vasques seguem recebendo a população a partir de 28 anos para vacinação contra a Covid-19. No Sambódromo, o mutirão iniciou às 9h de terça-feira e segue até 18h de quarta-feira, com 33 horas de vacinação sem intervalos. O Vasco Vasques, assim como a Arena da Amazônia, começou a atender a população às 18h de terça e segue até às 18h de quarta-feira. Os postos da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual.

A população a partir de 28 anos que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

* Com informações da assessoria de imprensa