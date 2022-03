Hospitais Samel realizam formatura de médicos residentes em Pediatria

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os Hospitais Samel realizam na noite desta quinta-feira, 24 de março, a formatura da segunda turma de médicos residentes em Pediatria do Programa Samel de Residência Médica, que acontece às 19h, no Buffet Excelência, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças. Além dos formandos e familiares, o evento vai reunir o presidente do Grupo Samel, Sr. Luis Alberto Nicolau, os diretores Ricardo e Hiram Nicolau, a diretora técnica dos Hospitais Samel, Dra. Dirce Onety, entre outros membros importantes da diretoria da instituição.

Continua depois da Publicidade

Na ocasião, as residentes, Dras. Ana Luiza Marques de Oliveira e Alessandra Alves do Nascimento, receberão o título de especialistas em Pediatria após o cumprimento do período de três anos atuando nas unidades hospitalares da Samel, onde tiveram a oportunidade de atuar no atendimento aos pacientes pediátricos aprimorando suas habilidades técnicas e raciocínio clínico, compartilhando conhecimentos e aprendendo mais com os médicos especialistas da Samel.

Na mesma ocasião, a instituição apresentará à sociedade os novos médicos residentes em Cirurgia Geral e Pediatria de 2022 e haverá a acolhida dos residentes dos anos de 2020, e de 2021, que não foram apresentados anteriormente devido a pandemia de Covid-19.

Além disso, a Samel anunciará oficialmente duas novas modalidades do seu Programa de Residência Médica, que são Clínica Médica e Ginecologia e Obstetrícia.

Continua depois da Publicidade

Residência Médica

A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos através de especialização realizada em instituições de saúde sob a orientação de profissionais médicos. Ao final do período de residência, os membros recebem o título de especialistas em determinada área da medicina.