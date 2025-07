Hospital 28 de Agosto recebe nova unidade de internação com investimentos em modernização

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou nesta quarta-feira (23/07) a nova Unidade de Internação do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus. A ala, que ocupa todo o quinto andar do hospital, conta com 83 novos leitos e integra o projeto de modernização do Complexo Hospitalar Sul (CHS), que também abrange o Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL).

A nova estrutura hospitalar representa um avanço significativo na ampliação da capacidade de internação e na melhoria do padrão de atendimento da rede estadual. Os leitos estão distribuídos em 12 enfermarias e três salas de isolamento, equipados com camas motorizadas, poltronas para acompanhantes, climatização e aparelhos hospitalares de última geração.

“Nosso objetivo é replicar o padrão de excelência do Hospital 28 de Agosto em toda a rede estadual. Estabelecemos um novo paradigma de atendimento, com leitos que proporcionam maior conforto aos pacientes, incluindo recursos que permitem a comunicação direta com a equipe de enfermagem, otimizando o atendimento”, afirmou Wilson Lima durante a solenidade.

O evento contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, como os deputados estaduais Dr. Gomes e Mayara Pinheiro, a secretária estadual de Saúde Nayara Maksoud, o vereador Allan Campelo, além de representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado.

Reforma completa e tecnologia de ponta

A obra, coordenada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), envolveu a renovação completa das instalações da unidade. Foram trocadas as redes elétrica, hidráulica e de gases medicinais. Além disso, foram instalados pisos hospitalares do tipo Korodur, novos forros, iluminação e equipamentos para postos médicos, sala de medicação, farmácia satélite, copa, rouparia e áreas de conforto.

Entre as inovações, destaca-se o novo sistema de painel digital para monitoramento de leitos, que substitui os antigos quadros manuais. Integrado ao prontuário eletrônico, o painel permite o acompanhamento em tempo real da situação dos pacientes, exames pendentes, tempo de permanência e outros indicadores clínicos.

Também foram instaladas centrais de chamadas nos leitos e banheiros, garantindo mais autonomia e segurança para pacientes e acompanhantes. A farmácia satélite da unidade contribui para maior agilidade na administração de medicamentos, otimizando os protocolos clínicos.

A climatização também foi modernizada, com sistemas que garantem conforto térmico e qualidade do ar em todos os ambientes.

Eficiência e economia

A modernização do CHS está promovendo ganhos em eficiência e racionalização de recursos. No Hospital 28 de Agosto, por exemplo, o número de farmacêuticos passou de 7 para 32, com atendimento farmacêutico disponível em cada andar.

As reformas e investimentos em infraestrutura hospitalar do CHS somam aproximadamente R$ 80 milhões. O objetivo do governo estadual é fortalecer áreas estratégicas da saúde pública, valorizando os profissionais e melhorando a qualidade dos serviços prestados à população.