Hospital Alfredo da Matta abre inscrições para seleção de projetos, orientadores e bolsistas

A Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), abriu inscrições para seleção de projetos, orientadores, alunos bolsistas e alunos voluntários para o Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic/Fuham) para o biênio 2023/2024.

O programa tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam) e vai oferecer 15 bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação aprovados na seleção. As regras gerais do processo seletivo estão disponibilizadas no site da Fuham.

Segundo a diretora de ensino e pesquisa da Fuham, Maria das Graças Barbosa, o programa é aberto a alunos de graduação residentes em Manaus. “O Programa é aberto a qualquer aluno de graduação da área de saúde ou áreas afins às ciências aplicadas à dermatologia, porque a Fuham é uma instituição específica, que trabalha com dermatologia”, explica.

Outra informação importante, é a disponibilidade do aluno: “É importante lembrar que na Fuham a maior atividade é desenvolvida de manhã, embora a gente tenha atividade à tarde também, tem que ter disponibilidade para isso; tem que estar na cidade de Manaus, porque tem que ir na Fuham trabalhar, desenvolver o projeto”, conclui a diretora.

Este ano, uma novidade é a oportunidade para estudantes que não forem aprovados para receberem as bolsas. É a modalidade de aluno voluntário, que terá as mesmas condições do aluno bolsista. Mas para ser aprovado, em qualquer uma das duas modalidades, o candidato deverá preencher todos os requisitos comuns, como por exemplo, “comprovar desempenho acadêmico satisfatório com, no máximo, uma reprovação em disciplinas curriculares da graduação” (item h do Edital 01/2023 PAIC – Fundação Hospitalar Alfredo da Matta), disponível no site da Fuham.

As inscrições ao processo de seleção devem ser feitas por link disponibilizado no site da instituição, até o dia 19 de maio; e a divulgação do resultado preliminar sairá no dia 31 de maio, após o período de análises de currículos e documentações.

Calendário completo

Lançamento do edital: 19 de abril de 2023;

• Inscrições: de 19 de abril a 19 de maio de 2023;

• Análise dos currículos e documentações: 22 a 30 de maio de 2023;

• Divulgação do resultado preliminar: 31 de maio de 2023;

• Pedido de reconsideração: 1º e 2 de junho de 2023;

• Divulgação final do resultado: 7 de junho de 2023.

• Comparecimento à Fuham para assinatura dos documentos e preenchimento do plano de trabalho no SIG-FAPEAM: 12 a 16 de junho de 2023, das 8h às 12h.