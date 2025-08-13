Hospital Delphina Aziz bate recorde com 2,1 milhões de exames laboratoriais

Notícias do Amazonas – O Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, situado na zona norte de Manaus, atingiu uma marca histórica na realização de exames laboratoriais. Entre junho de 2024 e julho de 2025, a unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) efetuou 2,1 milhões de análises clínicas, consolidando-se como uma das principais referências em diagnóstico da região Norte.

A expectativa é que, até dezembro deste ano, o hospital ultrapasse a média de 100 mil exames mensais, número equivalente ao total anual registrado em 2024. Esse avanço é resultado de investimentos significativos feitos pelo Governo do Amazonas, conforme destacou a secretária de Saúde, Nayara Maksoud. “A modernização do parque tecnológico, a compra de novos equipamentos, a melhoria nos processos internos e a qualificação das equipes foram fundamentais para alcançar esses números”, ressaltou.

Entre os diferenciais da unidade, está a realização interna da dosagem de medicamentos essenciais para prevenir a rejeição em pacientes transplantados — serviço exclusivo no estado. De acordo com o diretor-executivo do instituto que administra o hospital, Cristian Tassi, essa prática garante maior agilidade e segurança no acompanhamento médico.

Além do aumento na capacidade de atendimento, o hospital reduziu filas e agilizou diagnósticos, graças à oferta de resultados online pelo portal do paciente. Esse recurso é especialmente importante para exames ambulatoriais externos, permitindo que os pacientes acessem os laudos sem precisar retornar presencialmente à unidade.

Com investimentos contínuos e tecnologias avançadas, o Hospital Delphina Aziz reafirma seu compromisso em oferecer atendimento rápido, preciso e acessível à população, fortalecendo o papel do Amazonas como referência em saúde na região Norte.