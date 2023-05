Hospital Delphina recebe visita de representantes do Ministério da Saúde

Na última semana, representantes do Ministério da Saúde visitaram o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). Na oportunidade, se reuniram com diretores e puderam conhecer o atual modelo de gestão aplicado na unidade.

O diretor do Departamento de Regulação Assistencial e Controle do Ministério da Saúde, Carlos Amilcar Salgado, visando conhecer o modelo de referência em saúde hospitalar público-privado implantado pelo Governo do Amazonas, visitou as dependências do hospital e classificou como um equipamento de saúde à frente do tempo.

“Tomamos conhecimento por meio do secretário de saúde, Anoar Samad, das mudanças que haviam ocorrido aqui, já conhecíamos o hospital, mas em um momento anterior, e não nessa função, e como a realidade é sempre importante ser experienciada pelos gestores, nós optamos por vir conhecer o hospital e encontramos aqui, de fato, um equipamento à frente do seu tempo”, disse.

A apresentação da estrutura hospitalar foi guiada pelos gestores do Complexo Hospitalar Zona Norte (CHZN), do Instituto de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), diretora executiva Cinthia Rodrigues, diretora assistencial Soane Alves, diretor técnico, Leandro Moura, diretor administrativo e custos, Jefferson Barbosa, diretor de logísticas e finanças José Rodrigues Júnior, pelo gerente de operações da Opy Health, Leonardo Marques e pelo secretário executivo da SES-AM, Jani Kenta Iwata.

“Essa parceria da Secretaria de Saúde e do Governo do Amazonas, mostra que o SUS funciona e temos mostrado por meio de resultados que é possível oferecer um serviço público de qualidade e com credibilidade para a saúde do Amazonas. Nesta oportunidade, podemos apresentar para os representantes do Ministério da Saúde, que fizeram essa visita a nossa unidade, a nossa realidade, e pelo que sentimos com o feedback deles está dando certo”, comenta Cinthia Rodrigues, diretora executiva do CHZN.

O Hospital Delphina Aziz que oferta hoje 365 leitos, sendo 100 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), é gerido na parte assistencial pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDHS), e serviços não clínicos e de infraestrutura, pela empresa gestora Opy Health.

