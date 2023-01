Hospital procura familiares de mulher achada desmaiada em rua de Manaus

Redação AM POST

O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), pede ajuda para encontrar os familiares de uma paciente, que se encontra internada na unidade desde o dia 12 de janeiro.

A mulher foi levada à unidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), após ser encontrada desacordada em via pública e segue aos cuidados da equipe médica e de enfermagem da unidade.

Ao serviço social, a paciente afirmou se chamar Estela Araújo da Silva e ter 20 anos, também informou que os pais se chamam Maria Edinelza e Cleber e que mora no bairro Nova Floresta, não sabendo fornecer o endereço corretamente e nem o contato telefônico de familiares.

De acordo com o serviço social, as informações fornecidas pela paciente não foram localizadas no CadSUS e não puderam ser confirmadas pela ausência de documentação.

A unidade pede, a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.