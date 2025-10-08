Hospital Público Veterinário do Amazonas atende 565 animais em três dias

Notícias do Amazonas – Inaugurado no sábado (04/10) pelo governador Wilson Lima, o Hospital Público Veterinário do Amazonas segue realizando atendimentos clínicos e veterinários a animais domésticos. O serviço ocorre por ordem de chegada, com distribuição de senhas a partir das 7h. Para atendimento, tutores devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e documento do animal (SinPatinhas, se houver). Para vacinação, recomenda-se levar a carteira de vacinação, caso o pet possua.

PUBLICIDADE

Nos três primeiros dias de funcionamento, 565 animais foram atendidos e mais de mil procedimentos realizados. Para a secretária de Estado de Proteção Animal (Sepet), Joana Darc, a unidade tem cumprido sua missão de oferecer serviço público de qualidade aos pets que necessitam desse suporte. “Em apenas três dias, muitas consultas, exames e cirurgias que já começaram a ser feitas. Temos aqui um atendimento ideal, além dos melhores profissionais e um Hospital Público 100% equipado”, destacou.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

PUBLICIDADE

A procura tem sido confirmada por relatos de tutores. Suelen Lopes, 43, levou o gatinho Nick, de 3 anos, que apresentou problema renal. “Só tenho a agradecer, porque o hospital está ajudando muitas pessoas que não têm condições de levar o pet até um veterinário particular. Eu mesma sou prova disso, porque vim aqui, ele foi atendido e vai conseguir passar pela cirurgia. O atendimento aqui foi bem rápido”, relatou.

Outra tutora, Rita Edna, 55, buscou consulta para a Poli, cadela de 10 anos, e ressaltou a importância da estrutura pública. “O atendimento foi muito bacana comigo. Temos que agradecer, porque é muito difícil conseguir consulta em clínica veterinária particular por conta do valor ser muito alto. Se não tivesse esse Hospital Público, eu teria que dar um jeito para conseguir atendimento”, disse.