HPS Delphina Aziz ganhar mais 86 leitos exclusivos para Covid-19 e manutenção de cirurgias eletivas

Redação AM POST

O governador Wilson Lima esteve, nesta terça-feira (25/01), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz para acompanhar a abertura de mais 56 leitos de enfermaria exclusivos para casos de Covid-19. Ele também anunciou que, a partir de 1⁰ de fevereiro, mais 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade serão ativados especificamente para o tratamento de pacientes com a doença.

Durante a visita, Wilson Lima assegurou, ainda, que está mantida a oferta de cirurgias eletivas, consultas e exames no Delphina Aziz.

Com a ativação de mais leitos para Covid-19, o Delphina Aziz passará a ter 276 leitos, sendo 196 clínicos e 80 UTIs, dedicados ao atendimento de pacientes com a doença. No total, serão 438 leitos ativos, dos quais 162 para outras causas.

“Nossa preocupação e o nosso desafio são fazer com que essa unidade continue atendendo outras especialidades. É tanto que hoje nós estamos voltando com os serviços de cardiologia e de endoscopia. Estamos também trabalhando com atividade de reabilitação daquelas pessoas que estão com sequelas da Covid, estamos realizando cirurgias e também exames”, ressaltou o governador.

A ativação de novos leitos exclusivos para Covid-19 tem como objetivo ampliar a oferta de assistência para pacientes com a doença no hospital, que é referência nesse atendimento, diante da recente alta do número de casos provocados pela variante Ômicron.

Além da ampliação no Delphina Aziz, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), mantém leitos de retaguarda para a doença no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) e no Hospital de Combate à Covid-19 Nilton Lins, seguindo o planejamento estabelecido no Plano de Contingência para o enfrentamento da pandemia.

Reforço na assistência – Com planejamento e organização da rede estadual de assistência à saúde, o Governo do Amazonas também mantém a oferta de cirurgias eletivas, consultas e exames diversos no HPS Delphina Aziz, seguindo a programação dos projetos Opera+, Consulta+ e Examina+, lançados no segundo semestre do ano passado.

“Esses dois projetos de Governo, implementados pelo governador Wilson Lima, tanto o Examina+ como o Opera+, vêm reduzindo substancialmente a fila de cirurgias que foram se acumulando devido às duas ondas de Covid. Agora nós estamos enfrentando um novo pico, então nossa luta agora é ampliar leitos para Covid, e nós estamos conseguindo. A gente trabalha com a precaução, com a prevenção antes da necessidade”, disse Anoar Samad, titular da SES-AM.

O Delphina Aziz reforça a rede estadual de saúde com o atendimento de pacientes de média e alta complexidades que são transferidos de outras unidades, da capital e do interior. As transferências são reguladas pelo Sistema de Transferência de Emergência Regulada (Sister) da SES-AM.

Cirurgias, consultas e exames – Lançados pelo governador Wilson Lima em setembro e outubro de 2021, os projetos Opera+, Examina+ e Consulta+ fazem parte do programa Saúde Amazonas e garantem redução do tempo de espera aos pacientes que tiveram seus procedimentos suspensos e adiados pela pandemia de Covid-19.

Entre os exames realizados no HPS Delphina Aziz estão: tomografia, ressonância magnética, radiologia, ecocardiograma, equipamentos de ultrassonografia e mamografia.

A aposentada Silvana Duarte foi à unidade fazer exames de raio-X da coluna lombar e joelhos. “Foi solicitado e muito rápido foi liberado. Antes passava dois, três meses, até um ano. Moro próximo, no Viver Melhor. Antigamente, quando não tinha esse hospital, era difícil da gente conseguir”, declarou.

Já as consultas especializadas são realizadas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, reumatologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia adulto e infantil, otorrinolaringologia, pneumologia adulto e pediátrico, urologia e nutrição.

Para as cirurgias, os procedimentos que continuam sendo realizados no Delphina Aziz durante a pandemia são de herniorrafias inguinais e umbilicais, fimoses e lises de aderência prepucial, hidrocelectomias, varicocelectomias, frenotomias linguais, lise de sinéquia vulvar, e exéreses cutâneas (apêndice pré-auricular, dedos extranumerários não articulados e outras).