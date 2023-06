Ibama-AM desmantela rinha de galo, apreende seis animais silvestres e 96 m3 de madeiras serradas, em Operação “Não Tire as Penas da Vida”

Desde do dia 19 de junho de 2023, o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no Amazonas tem realizado a Operação “Não Tire as Penas da Vida” no município de Parintins-AM, que tem como objetivo de prevenir e combater o uso e a comercialização ilegais de artesanatos, ornamentos e adereços feitos com penas, ou outros subprodutos da fauna silvestre.

Durante a operação, a equipe do IBAMA realizou aula de capacitação aos fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e de Meio Ambiente (SEDEMA), além de prestar apoio para uma ação que desmantelou uma rinha com 111 galos em situação de maus-tratos. Além disso foi a apreendidos seis animais silvestres que foram devolvidos ao seu habitat natural, e a apreensão de 96 metros cúbicos de madeiras serradas, que foram doadas à Prefeitura de Parintins e à Universidade Federal do Amazonas, para fins sociais e educativos.

Até o momento, os resultados parciais da operação incluem multas no valor de R$ 61.117,24, além dos processos administrativos que os autores irão responder.

De acordo com o Superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Bentes Araújo Filho, as parcerias institucionais demonstram a união de esforços para viabilizar e otimizar as ações de combate aos ilícitos ambientais durante o Festival Folclórico de Parintins.

A operação também contou com inspeções no aeroporto, portos, feiras e lojas da cidade. Além disso, os agentes tem fiscalizado feiras de pescados, cativeiros de aves silvestres, serrarias e depósitos de madeiras serradas, verificando a documentação de origem legal e as conformidades com a legislação ambiental.

As ações do IBAMA em Parintins contam com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e de Meio Ambiente (SEDEMA), do IPAAM (Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas) e da Polícia Militar do Amazonas (11° Batalhão de Polícia Militar de Parintins-Am, Força Tática e Batalhão Ambiental.

Redação AM POST