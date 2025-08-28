Ibama apura vídeo de Jon Vlogs e Richard Rasmussen com pirarucus em Manaus

Notícias do Amazonas – O Instituto Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente (Ibama) informou que está apurando um vídeo que circula nas redes sociais, no qual o influenciador Jon Vlogs e o biólogo e apresentador Richard Rasmussen aparecem dentro de um tanque com pirarucus em um restaurante flutuante localizado em Manaus.

De acordo com o órgão, a análise busca identificar possíveis crimes ambientais, como maus-tratos a animais silvestres, turismo sem licença e até pesca de espécie protegida.

As imagens, registradas na última segunda-feira (25), mostram Jon Vlogs pulando dentro do tanque para tentar capturar um dos peixes com uma rede, enquanto Rasmussen e instrutores do local auxiliam na prática. O episódio gerou forte repercussão nas redes sociais, levando Rasmussen a responder às críticas chamando-as de “mimimi”.

Em nota, o Ibama destacou: “Nas imagens, os influenciadores digitais Richard Rasmussen, Jon Vlogs e outras pessoas aparecem interagindo em vídeo, importunando, manuseando e capturando pirarucus em um local que aparenta ser um empreendimento voltado à pesca turística e de entretenimento com a espécie.”

A gerência do estabelecimento, por sua vez, alegou que a prática ocorre há cerca de 20 anos e que é opcional, sendo cobrada à parte. Os visitantes, segundo a administração, assinam um termo de responsabilidade antes de entrar no tanque. O restaurante também afirmou possuir toda a documentação necessária para realizar a atividade, que seria “segura e regular”.

Caso o Ibama confirme infrações, tanto os influenciadores quanto o empreendimento poderão ser responsabilizados. As multas previstas variam de R$ 5 mil a R$ 10 milhões, dependendo da gravidade da infração.