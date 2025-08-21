Ibama desativa 1.566 dragas em combate ao garimpo ilegal no Amazonas desde 2023

Notícias do Amazonas – O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) intensificou o combate ao garimpo ilegal no Amazonas, atendendo denúncias recentes sobre dragas no Rio Madeira e recomendações do Ministério Público Federal (MPF).

Desde 2023, o órgão já realizou 21 operações de fiscalização, resultando na interceptação e desativação de 1.566 balsas e dragas em todo o estado. Cerca de 1.000 dessas embarcações estavam no Rio Madeira, em trechos que vão de Borba-AM até Calama/Porto Velho-RO, passando por municípios como Novo Aripuanã, Manicoré e Humaitá, além de diversas comunidades ribeirinhas.

As ações contaram com apoio da Polícia Federal (PF), Exército Brasileiro (EB), Polícia Militar Ambiental (PMAMB) e Marinha do Brasil (MB), aumentando a eficácia da fiscalização e garantindo a proteção dos rios e comunidades locais.

Outras regiões fiscalizadas incluem áreas críticas como o Vale do Javari, Rio Japurá, Rio Içá, Rio Jutaí, Rio Puruê e Rio Puretê, além de terras indígenas como Coata-Laranjal, Tenharim Marmelo, Vale do Javari e Riozinho.

O Ibama reforçou que suas operações seguem um planejamento estratégico anual, com priorização de contratação de servidores e disponibilização de recursos, atendendo recomendações do MPF e respeitando as condições técnicas e logísticas do órgão e de seus parceiros.

O número recorde de 1.566 dragas desativadas demonstra o compromisso do Ibama com a preservação ambiental, proteção das comunidades ribeirinhas e indígenas, e o combate às práticas ilegais que ameaçam a biodiversidade amazônica.