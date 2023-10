Ibama é criticado por contribuir com queimadas ao incendiar dragas em Manaus

Notícias do Amazonas – O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está sendo alvo de críticas de políticos locais por estra envolvido em ação de combate contra o garimpo ilegal no Amazonas realizado o incêndio em dragas utilizadas pelos garimpeiros às margens do rio Madeira e em frente à cidade de Manaus, no rio Negro.

O deputado federal Fausto Jr. (UB) se manifestou sobre a operação do Ibama junto à Polícia Federal (PF) questionando o fato de o órgão ambiental estar incendiando as dragas em um momento em que o estado enfrenta queimadas intensas. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o parlamentar afirmou que é inacreditável que o Ibama esteja contribuindo para a emissão de mais fumaça em Manaus, que já sofre com um ar insalubre devido às queimadas.

“Inacreditável, Manaus com ar insalubre e o IBAMA ateando fogo às margens da cidade”, disse o deputado que também ressaltou da necessidade de se encontrar outras alternativas menos nocivas ao meio ambiente de se desfazer das dragas de garimpo ilegal.

Além dele, o vereador Rodrigo Guedes (Podemos) também criticou por a ação estar sendo realizada em um momento crítico para os amazonenses que sofrem com o efeito das queimadas.

Guedes reforçou a preocupação com as queimadas na região e ressaltou a importância de conscientização ambiental para evitar danos maiores ao meio ambiente. O vereador afirmou que é fundamental buscar formas mais eficientes e menos danosas de combater o garimpo ilegal, em vez de contribuir com a emissão de fumaça por meio de incêndios.

“Faço o questionamento sincero: não seria melhor a PF não atear fogo NESSE MOMENTO ACIMA DE TUDO nessas dragas e inutilizar de outra forma ou, se essa for a única forma possível de inutilização, fazê-lo em outro momento? Não aguentamos mais tanta fumaça em Manaus e no Amazonas, está difícil para respirar, a fumaça invadindo a casa das pessoas!”, escreveu Guedes.

A fumaça de queimadas trem frequentemente encoberto Manaus e deixado a qualidade do ar insalubre. Desde agosto deste ano, a poluição provocada pelas queimadas que ocorrem em cidades da Região Metropolitana tem invadido a zona urbana de Manaus.

Diante das críticas dos políticos, é importante que seja instaurado um debate sobre as ações de combate ao garimpo ilegal no Amazonas. É necessário encontrar soluções mais eficientes e menos prejudiciais ao meio ambiente, levando em consideração também o contexto das queimadas na região. É preciso garantir que as ações de órgãos como o Ibama e a PF contribuam de fato para a preservação ambiental, sem causar danos adicionais à população e ao ecossistema amazônico.

