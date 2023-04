Ibama se pronuncia após repercussão da multa a Agenor Tupinambá por criar capivara Filó

Redação AM POST

Nessa quarta-feira, 19, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) se manifestou sobre o caso da capivara Filó após a grande repercussão sobre a multa que o influenciador amazonense Agenor Tupinambá recebeu por criá-la.

Em nota, o instituto afirmou que ‘Animal silvestre não é pet’ e disse que chegou ao caso após receber a denúncia de que uma preguiça havia morrido por maus-tratos na fazenda de Agenor, o que o influenciador nega. Além de Filó, um papagaio também deve ser entregue ao Ibama.

“De todas as surpresas que a fama na internet me trouxe, eu jamais imaginei que seria acusado de abuso, maus tratos e exploração contra animais. Também fui acusado de matar um animal do qual todos são testemunhas que só dediquei amor e fiz tudo que podia para preservar sua vida. No total, as multas somam mais de 17 mil reais, valor que nunca nem vi na minha vida.”, publicou Tupinambá após saber da multa enquanto estava na faculdade.