Idoso desaparecido em Presidente Figueiredo é encontrado com vida

Notícias do Amazonas – Sérgio Dias da Silva, de 65 anos, que estava desaparecido desde a noite do último sábado (4), foi encontrado com vida nesta terça-feira (7) na área de mata da região do Canoas, em Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros ao norte de Manaus.

O idoso foi visto pela última vez por volta das 20h de sábado, o que motivou uma ampla operação de busca nos dias seguintes.

As atividades de resgate foram intensificadas na terça-feira, envolvendo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a Defesa Civil Municipal, além de familiares e moradores da comunidade. A colaboração entre essas equipes foi crucial para o êxito da operação.

Sérgio foi encontrado e levado a uma unidade hospitalar em Presidente Figueiredo, onde chegou aparentemente debilitado, mas caminhando. Até o momento, não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

O caso ressalta a importância da mobilização comunitária e a atuação das autoridades em situações de emergência. A comunidade expressou alívio ao saber que Sérgio havia sido localizado, encerrando uma busca que mobilizou esforços significativos nos últimos dias.

As circunstâncias de seu desaparecimento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.