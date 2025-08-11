A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Idoso é transportado de helicóptero em emergência na zona rural de Manaus

Resgate aéreo diminui tempo de transporte e garante atendimento rápido a idoso em estado grave.

Por Beatriz Silveira

11/08/2025 às 20:49

Notícias do Amazonas – Na manhã desta segunda-feira (11/08), o Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), ligado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizou um resgate aeromédico de emergência para salvar a vida de um idoso de 77 anos com insuficiência respiratória na Comunidade Lindo Amanhecer, zona rural de Manaus.

Segundo o coordenador do Dioa, delegado Rafael Montenegro, o chamado foi feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para transportar o paciente que necessitava de atendimento urgente. O percurso que levaria cerca de oito horas por via terrestre foi reduzido para aproximadamente 44 minutos com o resgate aéreo.

Leia também: Presidente da CMM, David Reis destaca prioridades para segundo semestre de 2025 na Câmara

“O senhor foi estabilizado pela equipe no local e, após o transporte aéreo, foi entregue a uma ambulância do Samu, que o conduziu até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul da capital”, explicou o delegado.

O Dioa pode ser acionado por diversas instituições, como o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Civil (PC-AM), Polícia Militar (PMAM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e também pelo disque-denúncia da SSP-AM pelo número 181.

