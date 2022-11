Ilumina+ Amazonas já beneficia 1 milhão de pessoas no interior do estado

Redação AM POST

O programa de modernização da iluminação pública do interior, Ilumina+ Amazonas, já beneficia mais de 1 milhão de pessoas, desde o seu lançamento, em maio deste ano. As luminárias de LED, que substituem as lâmpadas a vapor de mercúrio, vapor metálico, vapor de sódio e mistas, são a alternativa mais sustentável para a iluminação pública, com alta eficiência energética, maior luminosidade e redução de até 60% no consumo, sem agressão ao meio ambiente.

O programa é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Estado, e a primeira fase deve alcançar 28 municípios até o final de 2022. O objetivo é que os trabalhos continuem no próximo ano nas demais cidades do interior para que o Amazonas seja o primeiro estado do Brasil a contar com iluminação 100% em LED.

A nova tecnologia está presente em 23 cidades amazonenses, incluindo Maués, que recebeu o projeto-piloto durante a execução do Prosai, em 2019. Os serviços seguem em ritmo avançado, e até esta sexta-feira (11/11), 47 mil pontos de iluminação pública foram implantados, ou seja, uma média de 389 luminárias de LED instaladas por dia desde o anúncio da primeira fase do programa.

“Foi montada uma força-tarefa para que a modernização avançasse com a maior brevidade possível nos municípios. Sem dúvida, a população aprovou o programa e já demonstra como a iluminação pública de qualidade tem melhorado o dia a dia de todos, indo muito além da transformação visual”, disse Marcellus Campelo, coordenador executivo da UGPE.

Nesta semana, o Ilumina+ Amazonas avança nos municípios de Tabatinga e Benjamin Constant, no Alto Solimões, além de Eirunepé e Manacapuru. Segundo a Avanço Construções, empresa contratada para realizar os serviços, na próxima semana, os trabalhos começarão em São Paulo de Olivença e, até dezembro, a área urbana dos municípios de Anori, Codajás e Apuí contará com iluminação integralmente de LED.

A última cidade a ter os trabalhos concluídos foi Carauari, onde houve a implantação de 1,7 mil pontos de iluminação pública de LED.

Segundo a aposentada Elza Soares do Nascimento, do bairro Coimbra, em Benjamin Constant, a nova iluminação levou mais dignidade à população do município, motivo pelo qual ela demonstra gratidão pela chegada do programa. “Está iluminando as nossas ruas que nunca tiveram iluminação. Tinha os postes, mas não tinha luz. Aqui, nossa cidade era no escuro. Agradeço à empresa e ao governador Wilson Lima”, disse

Vantagens do LED

Os benefícios de se utilizar a iluminação pública de LED perpassam pelos âmbitos social, ambiental e econômico. Com garantia de redução no consumo de energia de 60%, em média, os municípios contemplados com as novas luminárias terão mais recursos para investimento em outras áreas.