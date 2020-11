Imprensa Oficial do Amazonas capacita servidores para uso do Sistema de Gestão de Documentos

Redação AM POST

A Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) realizou nesta segunda (15/11) e terça-feira (16/11) o treinamento de capacitação dos servidores da instituição para o uso do Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos (Siged). O sistema foi desenvolvido pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para agilizar os processos, além de gerar economia de papel e transparência nos trâmites oficiais do Estado.

O sistema eletrônico se tornou o meio de comunicação oficial dos órgãos e autarquias do Poder Executivo Estadual para autuação, produção, tramitação e consulta de processos administrativos eletrônicos, por meio do Decreto nº 42.727, de 8 de setembro de 2020. O objetivo é reduzir custos, aumentar a eficiência e promover maior transparência por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação.

Os órgãos têm o prazo de oito meses, a contar da publicação do Decreto, para realizar a implantação do sistema eletrônico, de maneira gradativa. A Imprensa Oficial, por sua vez, estipulou que começará a utilizar o novo sistema no dia 23 de novembro. O treinamento realizado no órgão proporcionou aos servidores o conhecimento da ferramenta, assim como a produção e tramitação de documentos e as tratativas dentro da plataforma eletrônica.

O fluxo de tramitação do Siged é o mesmo do sistema utilizado atualmente, com a diferença de dispensar o uso de papel, passando a ser feito de maneira totalmente eletrônica. Atualmente, 41 órgãos do Governo do Estado já iniciaram a implantação do sistema eletrônico, com os processos tramitando eletronicamente, eliminando o papel e proporcionando celeridade e segurança.

Outro ponto de destaque é que todas as ações ficam registradas no novo sistema, como pontua o assessor chefe de Tecnologia e Informação da instituição, Rafael Duque. “Agora, tudo é registrado, desde quando você coloca o processo até as alterações feitas, dando maior segurança e transparência nas ações realizadas”, explica.

A modernização da Imprensa Oficial do Estado segue a determinação do governador Wilson Lima e está entre as ações de inovação realizadas pelo diretor-presidente do órgão, Mário Aufiero, que objetiva ser mais sustentável e eficiente, com maior transparência às ações da Imprensa.

