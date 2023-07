Imunização: Amazonas segue intensificação para ampliar coberturas vacinais

O Amazonas realiza, a partir dessa primeira quinzena de julho, inicia a terceira etapa da oficina de microplanejamento para ampliar as coberturas vacinais no estado. A orientação técnica será ministrada por profissionais da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado e Saúde do Amazonas (SES-AM).

A oficina ocorre de forma on-line e segue até o mês de agosto. Na ocasião, 20 municípios participaram da iniciativa. Além das orientações teóricas de estratégias de ampliação da cobertura vacinal nos municípios, a FVS-RCP também propõe ação prática, a partir dos conhecimentos apreendidos, para os coordenadores do programa de imunização das cidades.

Essa é a terceira etapa da intensificação da vacinação para ampliar as coberturas vacinais no Amazonas. A iniciativa iniciou na primeira quinzena de maio. Já a segunda etapa, foi realizada em 13 de junho.

Nesta terceira etapa, os municípios participantes são: Amaturá, Anamã, Apuí, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Coari, Eirunepé, Ipixuna, Itapiranga, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Parintins, Santa Isabel do rio Negro, Santo Antônio do Iça, São Gabriel da Cachoeira e São Sebastião do Uatumã.

A intensificação virtual é coordenada pelas técnicas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) da FVS-RCP, Cléia Martins e Josy Lira. “Podemos consolidar o que já é realizado, mas que passa a ser intensificado, principalmente, nas abordagens que passam a ser realizadas de forma ainda mais técnica, desde o recebimento dos imunobiológicos até as vacinações”, disse a enfermeira Cléia.

Programação

Dentre os tópicos abordados na oficina de Atividade de Vacinação de Alta Qualidade (AVAQ) estão:

Vacinação de alta qualidade; análise de informações; estratégias e ações; cálculo de necessidades de vacinação; planejamento e execução de atividade de vacinação; comunicação e mobilização social; sistema de informação do plano de análise do município; monitoramento e supervisão da Unidade Básica da Saúde (UBS).

Microplanejamento

A oficina de microplanejamento discute estratégias e ações de vacinação a serem utilizadas de acordo com as características da população, o estabelecimento de atividades para o cálculo e estimativa das necessidades de recursos humanos e de insumos como vacinas, seringas, materiais, rede de frio e logística de distribuição, além de formação, capacitação e atualização dos profissionais de saúde.

Redação AM POST