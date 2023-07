Inauguração da Feira da ADS marca festejo dos 91 anos de Coari

O Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), vai inaugurar neste sábado (29/07), a primeira Feira de Produtos Regionais no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A nova edição da feira faz parte da programação de aniversário de 91 anos da cidade e será realizada no estacionamento do Centro Cultural Carlos Braga, bairro União, das 8h às 17h.

“O objetivo dessa feira é gerar economia ao município, trazendo o escoamento de sua produção, pois muitas das vezes os feirantes não tinham um local para essa comercialização. Com a feira ADS estão tendo essa oportunidade. Nossa expectativa é que cerca de 2 mil pessoas prestigiem esse momento de inauguração”, explicou Kleison Medeiros, gerente de feira da ADS.

A estrutura da feira conta com quatro tendas do tipo galpão, medindo 10×10 de 400 metros quadrados, e contará com 40 feirantes. No local os consumidores do município poderão adquirir produtos regionais e uma diversidade de frutas, legumes e verduras, além de artesanatos e café da manhã regional.

Durante a realização desta ação, serão entregues aeradores do tipo monofásico 1.5 para um piscicultor do município, que pela terceira vez realizou a aquisição do produto por meio da doação onerosa, além da contribuição da aquisição de sementes e entrega do kit de ração que também serão distribuídos por meio da parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

Sobre doação onerosa

Os produtos são vendidos a preços subsidiados em até 90% por meio do Edital de Doação Onerosa disponível no site institucional da Agência, e tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico por meio do incentivo aos pequenos aquicultores. Produtores rurais, associações e cooperativas da capital e do interior podem participar do certame.

Como se habilitar?

Os produtores rurais interessados em se habilitar, deverão apresentar os seguintes documentos: cópias da cédula de identidade (RG ou Carteira Nacional de Habilitação) e do CPF (autenticada e/ou conferida com o original por servidores da ADS e/ou Idam nos municípios do interior do Estado do Amazonas); cópia do Cartão de Produtor Primário, entre outros listados no edital, disponível em no PDF.

Na capital, a documentação exigida no edital deverá ser entregue na sede da ADS, na avenida Carlos Drummond de Andrade, n.º 1.460, conjunto Atílio Andreazza, Bloco G – 1º andar, Japiim, zona sul. O horário de funcionamento é das 08h às 12h e das 13h às 17h (de segunda a quinta-feira) e, das 8h às 15h (às sextas-feiras).

Nos demais municípios, a entrega poderá ser realizada nas unidades locais do Idam, no horário estipulado pelo órgão.

Foto: Antonio Lima/Secom

