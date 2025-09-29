A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Incêndio atinge depósito de loja e mobiliza bombeiros do Amazonas e da Colômbia em Tabatinga

As causas serão investigadas.

Por Beatriz Silveira

29/09/2025 às 20:20

Ver resumo

Notícias do Amazonas –  Na manhã de domingo (28/9), um incêndio atingiu o depósito de uma loja de calçados situada no centro comercial de Tabatinga (AM). As chamas começaram no estabelecimento do empresário conhecido como Iazate Árabe, na rua Marechal Mallet, e rapidamente mobilizaram uma força-tarefa com atuação em duas frentes. Equipes do 43º Grupamento de Bombeiros Militar do Amazonas e do Corpo de Bombeiros de Letícia, na Colômbia, trabalharam de forma integrada para controlar o fogo e impedir que ele se propagasse para outros pontos do centro comercial.

PUBLICIDADE

De acordo com os bombeiros, não houve registro de feridos. Parte das mercadorias posicionadas próximas ao foco do incêndio foi destruída, mas funcionários conseguiram retirar produtos às pressas, reduzindo os prejuízos. O rescaldo e a ventilação do espaço foram conduzidos de maneira a eliminar novos focos e garantir a segurança dos arredores, preservando imóveis vizinhos e a circulação na área central do município.

Leia também: Cinegrafista manauara Renato Belém deixa família e embarca para lutar na guerra da Ucrânia

PUBLICIDADE

A rápida resposta das equipes e a cooperação entre os bombeiros do Amazonas e de Letícia foram decisivas para conter as chamas. A atuação conjunta evitou que o fogo alcançasse edificações adjacentes e trouxe a situação sob controle ainda no período da manhã, assegurando que o incidente ficasse restrito ao depósito.

As causas do incêndio serão apuradas. A investigação deve considerar as condições do ambiente no momento do início das chamas e o armazenamento das mercadorias no local, com o objetivo de esclarecer o que motivou o sinistro e orientar medidas de prevenção em futuras operações comerciais no centro de Tabatinga.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Fux defere pedido para manter número de deputados nas eleições de 2026

Alcolumbre solicitou à Corte que mudanças comecem no pleito de 2030.

há 5 minutos

Brasil

Fachin toma posse no cargo de presidente do STF

Ministro terá mandato de dois anos e também comandará o CNJ.

há 36 minutos

Brasil

Família aciona médico após Bolsonaro enfrentar nova crise de soluços e vômitos em prisão domiciliar

O ex-presidente teve uma piora das dores abdominais que enfrenta em decorrência da facada de que foi vítima em 2018.

há 52 minutos

Brasil

Advogado João Neto anuncia reconciliação e noivado com ex após denúncia de agressão

No registro apresentado, Andreina afirma que o episódio que motivou a denúncia teria sido um acidente.

há 58 minutos

Polícia

Suspeito de abusar enteados é preso em Nova Olinda do Norte

Prisão temporária ocorreu após relatos ao Conselho Tutelar e denúncia do pai das vítimas.

há 1 hora