Incêndio atinge depósito de loja e mobiliza bombeiros do Amazonas e da Colômbia em Tabatinga

Notícias do Amazonas – Na manhã de domingo (28/9), um incêndio atingiu o depósito de uma loja de calçados situada no centro comercial de Tabatinga (AM). As chamas começaram no estabelecimento do empresário conhecido como Iazate Árabe, na rua Marechal Mallet, e rapidamente mobilizaram uma força-tarefa com atuação em duas frentes. Equipes do 43º Grupamento de Bombeiros Militar do Amazonas e do Corpo de Bombeiros de Letícia, na Colômbia, trabalharam de forma integrada para controlar o fogo e impedir que ele se propagasse para outros pontos do centro comercial.

De acordo com os bombeiros, não houve registro de feridos. Parte das mercadorias posicionadas próximas ao foco do incêndio foi destruída, mas funcionários conseguiram retirar produtos às pressas, reduzindo os prejuízos. O rescaldo e a ventilação do espaço foram conduzidos de maneira a eliminar novos focos e garantir a segurança dos arredores, preservando imóveis vizinhos e a circulação na área central do município.

A rápida resposta das equipes e a cooperação entre os bombeiros do Amazonas e de Letícia foram decisivas para conter as chamas. A atuação conjunta evitou que o fogo alcançasse edificações adjacentes e trouxe a situação sob controle ainda no período da manhã, assegurando que o incidente ficasse restrito ao depósito.

As causas do incêndio serão apuradas. A investigação deve considerar as condições do ambiente no momento do início das chamas e o armazenamento das mercadorias no local, com o objetivo de esclarecer o que motivou o sinistro e orientar medidas de prevenção em futuras operações comerciais no centro de Tabatinga.