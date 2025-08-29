A notícia que atravessa o Brasil!

Incêndio atinge residência em Itacoatiara após curto-circuito em ar-condicionado

Chamas começaram em um quarto e se espalharam rapidamente; apesar dos prejuízos, não houve feridos.

Por Marcia Jornalist

29/08/2025 às 12:10

Notícias do Amazonas -Na noite desta quinta-feira (28), um incêndio destruiu parte de uma residência no bairro Jardim Florestal, em Itacoatiara (AM). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início após um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado instalado em um dos quartos da casa.

Os moradores já estavam recolhidos quando perceberam a fumaça e as chamas. O fogo se espalhou rapidamente, atingindo outros cômodos. Durante o incidente, um fio de média tensão caiu em frente à residência, aumentando o risco para vizinhos e equipes de resgate.

Em meio ao desespero, moradores da vizinhança tentaram conter as chamas utilizando baldes de água e mangueiras, mas a intensidade do incêndio obrigou a intervenção do Corpo de Bombeiros. As equipes conseguiram controlar o fogo e evitar que ele se propagasse para casas próximas.

Apesar da perda de móveis e eletrodomésticos, não houve registro de feridos. Os bombeiros alertam que a suspeita de curto-circuito reforça a necessidade de manutenção preventiva em equipamentos elétricos, especialmente em períodos de intenso uso devido ao calor.

O episódio mobilizou moradores da região, que acompanharam de perto a ação dos bombeiros. A família atingida passa agora por avaliação dos prejuízos e deve receber apoio da comunidade local.

