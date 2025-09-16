A notícia que atravessa o Brasil!

Incêndio destrói casas e deixa moradores desabrigados no interior do Amazonas; Veja

Não há vítimas.

Por Marcia Jornalist

16/09/2025 às 08:01

Notícias do Amazonas – Na noite de segunda-feira, 15, um incêndio de grandes proporções devastou residências  no município de Tefé, localizado a cerca de 570 quilômetros de Manaus.

O incidente ocorreu na Rua Juiz de Fora, no bairro Santo Antônio, e causou grande preocupação entre os moradores da região.

As chamas atingiram diversas residências, deixando famílias desabrigadas e em estado de choque. A causa do incêndio ainda está sendo investigada pelas autoridades locais, que foram acionadas rapidamente para conter o fogo.

Equipes de emergência trabalharam durante a noite para controlar as chamas e minimizar os danos. Muitos moradores, assustados, relataram momentos de pânico e desespero ao ver suas casas serem consumidas pelo fogo.

As autoridades locais estão em contato com as famílias afetadas para oferecer assistência e verificar as necessidades imediatas.

A situação continua a ser monitorada, e mais informações sobre a investigação e as medidas de apoio às vítimas serão divulgadas nas próximas horas.

