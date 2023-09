Incêndios responsáveis pela densa nuvem de fumaça são rastreados no Amazonas

Amazonas – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) informou nessa quinta-feira (28) que a densa nuvem de fumaça que encobriu a cidade de Manaus na noite de quarta-feira (27) era resultado de focos de queimadas que ocorreram nos últimos cinco dias nos municípios de Iranduba, Autazes, Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

Segundo a Semmas, embora tenha havido uma diminuição de 20% no número de focos de incêndio em comparação com o ano passado, a concentração de fumaça na região metropolitana de Manaus foi acentuada por fatores climáticos, como o El Niño.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria também divulgou informações alarmantes, destacando que, nos dias 26 e 27 deste mês, foram observados 577 focos de calor no Amazonas, com duas ocorrências na zona rural de Manaus e na região metropolitana, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No entanto, devido a forte chuva que atingiu a capital no início da tarde dessa quinta-feira (28), a fumaça acabou sendo dissipada e qualidade do ar melhorou no território manaura. A melhora foi tão significativa que a qualidade o ar atingiu 19.6, segundo o Sistema de Vigilância Ambiental (Selva), sendo considerada boa.

O monitoramento atualizado indicou que a zona Norte de Manaus apresenta uma qualidade do ar classificada como boa (13.7/14), enquanto as demais áreas permanecem com qualidade moderada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST