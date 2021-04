Indicado para comandar a CPI da Covid, Omar Aziz é acusado de corrupção

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Renan Calheiros (MDB-AL), indicados para a presidência e para a relatoria da CPI da Covid no Senado, que vai investigar a conduta de autoridades e o uso de verbas federais no enfrentamento da pandemia respondem na Justiça por suspeitas envolvendo desvio de recursos públicos.

Há acordo entre a maioria dos integrantes da comissão para que, na próxima terça-feira (27) data de instalação da CPI, Omar Aziz comande o colegiado – o senador não é da oposição ao governo, mas faz críticas à atuação federal no enfrentamento ao novo coronavírus. Já o posto de relator da CPI, que tem poder de recomendar o indiciamento de autoridades para órgãos como o Ministério Público Federal, deve ficar com Renan, desafeto do governo Jair Bolsonaro.

A comissão terá um prazo inicial (prorrogável) de 90 dias para realizar procedimentos de investigação e elaborar um relatório final, a ser encaminhado ao Ministério Público para eventuais criminalizações.

Corrupção no Amazonas

Aziz foi alvo de uma operação do Ministério Público Federal chamada “Maus Caminhos”. Ela foi deflagrada em 2016 e houve uma série de desdobramentos. O objeto principal da investigação é o desvio de cerca de R$ 260 milhões de verbas públicas da saúde por meio de contratos milionários firmado com o governo do estado do Amazonas. A esposa do senador e seus irmãos chegaram a ser presos.

Omar é investigado porque, quando ele era governador, parte desses contratos foi firmada e um relatório parcial da Polícia Federal, o da Operação Vertex, um desdobramento da Maus Caminhos, cita seu nome 256 vezes em 257 páginas.

Um dos trechos diz que “os indícios da atuação de OMAR AZIZ para a criação e manutenção da organização criminosa formada em torno do Instituto Novos Caminhos são robustos e permeiam toda a investigação”.

Em outro, destaca-se o trecho em que uma colaboradora dos investigadores aponta que o senador recebia propina: “XXXX diz que, após o início das atividades da OS, o valor que deveria ser entregue a OMAR AZIZ era de 500 mil reais. Esse valor era entregue toda vez que a OS ia recebendo do Estado do Amazonas e que os valores eram entregues de forma fracionada. XXXX já realizou entrega de parte do valor destinado a OMAR. AZIZ para funcionários do Senador.”

Os autos chegaram a ser encaminhados para o Supremo Tribunal Federal em razão do fato de Aziz ser senador, mas o novo entendimento da corte sobre foro privilegiado fez com que, em junho de 2018, retornassem ao Amazonas. A investigação contra o senador atualmente está na Justiça Federal do Amazonas.

Ainda não há decisão da Justiça no processo.

O político está com os bens bloqueados e o passaporte retido, conforme confirmou sua defesa à CNN.

Relator acusado pela Lava Jato

Renan Calheiros, por sua vez, tem comemorado também nos últimos três anos o arquivamento de apurações da Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O indicado para ser relator da CPI da Covid foi um dos parlamentares mais citados nas irregularidades sob o foco da operação. Nas contas do próprio representante de Alagoas, ele chegou a ser alvo de quase trinta apurações. Mas ainda há investigações em curso.

Seu nome foi vinculado a suspeitas de desvios na Transpetro, subsidiária da Petrobras, e ao recebimento de propina em troca de sua atuação legislativa para atender interesses de empreiteiras.

Nas decisões mais recentes, a Segunda Turma do Supremo recebeu em dezembro de 2019 parte da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o parlamentar sob a acusação de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Os dois parlamentares negaram envolvimento em ilícitos.