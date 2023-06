Indígenas libertam tripulantes feitos reféns em embarcações sequestradas na fronteira do AM com o Peru

Foram libertados na manhã deste sábado (10), tripulantes de embarcações brasileiras sequestrados na fronteira do Amazonas com o Peru que estavam sendo feitos de reféns desde a última terça-feira (6). A informação foi divulgada pelo Grupo Cidade, responsável pelo comboio.

De acordo com a empresa, os tripulantes foram liberados em segurança, sem qualquer problema de ordem física. Todos estão sendo trazidos para Manaus, para encontrarem amigos e familiares.

Imagens chocantes foram capturadas pelos tripulantes durante o sequestro de uma embarcação do Amazonas feito por indígenas no Peru, que reivindicam maior participação nos royalties do petróleo. Conforme informações da Marinha do Brasil, quatro balsas saíram de Tabatinga (AM), no dia 22 de maio, com destino a Iquitos, no Peru, e retornariam para Manaus com óleo cru de petróleo.

No vídeo, pode-se observar um dos tripulantes dialogando com os sequestradores. Visivelmente nervoso, o funcionário implora: “Ó meu Deus, oh Jesus, tenha compaixão”, diz ele. Durante a conversa, o tripulante menciona que irá se amarrar, mas é interrompido várias vezes pelo indígena que grita “não”.