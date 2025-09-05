A notícia que atravessa o Brasil!

Indígenas são presos por crime sexual contra mulher em Tabatinga

Prisão ocorreu na comunidade Umariaçu I e suspeitos permanecem à disposição da Justiça

Por michael

05/09/2025 às 12:50 - Atualizado em 05/09/2025 às 12:55

crime sexual em Tabatinga

Indígenas são presos por crime sexual contra mulher em Tabatinga – Foto: Polícia Civil

Notícias do Amazonas – Dois homens indígenas, de 22 e 24 anos, foram presos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na quarta-feira (3), suspeitos de estuprar uma mulher de 30 anos na comunidade Umariaçu I, zona rural de Tabatinga, a 1.108 km de Manaus. Os mandados foram cumpridos pela Delegacia Especializada de Polícia do município.

Linha do tempo da ocorrência

  • 17 de agosto: crime ocorreu, segundo a investigação.

  • 20 de agosto: vítima registrou boletim de ocorrência; inquérito foi instaurado no mesmo dia.

  • 29 de agosto: Justiça expediu os mandados de prisão preventiva.

  • 3 de setembro: prisões foram efetivadas na comunidade onde os suspeitos residem.

Relato da vítima

De acordo com o depoimento, a mulher foi abordada por dois homens da comunidade, agredida até desmaiar e, em seguida, estuprada. Ela recuperou a consciência horas depois, em uma área de mata, sem roupas.

O que diz a Polícia Civil

Segundo o Portal G1, o delegado Weslei Zarate afirmou: “Com base nas informações da vítima, fizemos as diligências e solicitei a prisão preventiva dos suspeitos. Os mandados foram expedidos em 29 de agosto e cumpridos no dia 3 de setembro”. Os dois investigados foram localizados em Umariaçu I.

Enquadramento e situação processual

Os presos vão responder por estupro de vulnerável e permanecem detidos, à disposição da Justiça. A investigação segue para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Canais de denúncia e apoio

Em casos de violência sexual, a orientação é procurar atendimento médico imediato e registrar ocorrência. Canais úteis:

  • 190 (emergência policial)

  • 180 (Central de Atendimento à Mulher)

  • 181 (Disque-Denúncia)

  • Delegacias Especializadas e hospitais de referência mais próximo

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

