Amazonas

Influenciador digital é preso por incendiar casa da família em Parintins

Maroca Gavassi, ateou fogo na residência familiar e foi detido pela polícia; fogo foi controlado sem vítimas.

Por Marcia Jornalist

18/08/2025 às 09:35

Notícias do Amazonas – Na noite de domingo, 17, o influenciador digital Mardes Soares, popularmente conhecido como Maroca Gavassi, foi preso em flagrante suspeito de incendiar a casa de sua própria família, localizada na rua Lindolfo Monteverde, bairro São José Operário, em Parintins (AM).

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a residência tomada pelas chamas, com moradores assustados acompanhando o incêndio. As labaredas eram visíveis de vários pontos da cidade, inclusive em filmagens feitas por frequentadores de um bar próximo, que ficaram surpresos com a intensidade do fogo.

Segundo relatos, Mardes chegou a divulgar imagens do momento em que ateava fogo na casa, provocando revolta entre internautas. Testemunhas afirmaram que o suspeito havia consumido bebida alcoólica antes do ato.

A Polícia Militar agiu rapidamente, detendo o influenciador no local, apesar da hostilidade da população contra ele. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, evitando que o fogo atingisse casas vizinhas. Felizmente, não houve feridos.

O suspeito foi levado para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde aguarda decisão judicial. A Polícia Civil segue investigando para esclarecer as motivações do crime e ouvir testemunhas.

 

