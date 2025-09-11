A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Influenciadora que matou personal trainer em acidente faz acordo com o MP-AM para cumprir penas alternativas

O órgão explicou que a medida se deu por meio de um Acordo de Não Persecução Penal.

Por Fernanda Pereira

11/09/2025 às 07:22 - Atualizado em 11/09/2025 às 07:29

Foto: Reprodução

Notícias do Amazonas – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) se manifestou sobre o acordo firmado com a influenciadora Rosa Iberê Tavares Dantas, envolvida no acidente que resultou na morte do personal trainer Talis Roque da Silva em agosto de 2023.

O órgão explicou que a medida se deu por meio de um Acordo de Não Persecução Penal, previsto em lei para situações de menor gravidade quando há confissão do acusado e possibilidade de reparação do dano.

Segundo o promotor Rogério Marques Santos, responsável pelo caso, as investigações apontaram que a influenciadora agiu com imprudência ao atravessar duas faixas de forma abrupta, mas a perícia não conseguiu comprovar se a vítima conduzia a motocicleta dentro do limite de velocidade, o que enfraqueceu a acusação de dolo.

O MP destacou ainda que o caso se enquadra como homicídio culposo e, portanto, não justifica medidas mais severas, como pedido de inclusão em lista da Interpol.

Rosa participou de interrogatórios presenciais e por videoconferência, demonstrando disposição em colaborar com a Justiça.

A decisão de firmar o acordo gerou questionamentos e críticas por parte da família da vítima, que entende que a gravidade do resultado deveria levar a uma responsabilização mais dura.

Em nota, o Ministério Público lamentou a morte do personal trainer, manifestou solidariedade aos familiares e reiterou o compromisso institucional com a pacificação social, ressaltando que o acordo ainda precisa ser analisado e homologado pelo Judiciário.

Leia a Nota de Esclarecimento

 

