Pagamento do Auxílio a Permissionários em Manaus é Iniciado. Saiba mais lendo a matéria.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e o Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), iniciou, nesta quarta-feira, 9/8, o pagamento do “Auxílio Permissionário”, para mais de 190 empreendedores que atuam na galeria popular Espírito Santo, localizada no bairro Centro, zona Sul da capital.

Cada permissionário vai receber R$ 1 mil, divididos em duas parcelas no valor de R$ 500. O pagamento foi realizado via PIX, garantindo mais segurança e agilidade para os empreendedores.

“A gestão do prefeito David Almeida está realizando o pagamento de forma gradual, dividido por galerias. Outros empreendedores da galeria Espírito Santo ainda vão receber o benefício nas próximas semanas, após a validação cadastral que estamos realizando”, afirmou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Nos próximos dias, os empreendedores da galeria dos Remédios, no bairro Centro e do shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte, também irão receber o benefício. A ideia é que o auxílio ajude a minimizar os impactos financeiros dos empreendedores, durante as reformas dos espaços públicos.

Redação AM POST