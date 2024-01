Inmet emite alerta laranja para tempestades no Amazonas e outros estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas e tempestades que estão previstas para atingir neste sábado (20) o Amazonas e outros 10 estados. O alerta laranja é classificado pelo Inmet como perigo, sendo o segundo nível de gravidade em uma escala que possui três tipos de alerta: amarelo – perigo potencial; laranja – perigo; e vermelho – grande perigo.

Os estados que deverão ser atingidos pelas chuvas intensas e tempestades são Santa Catarina, região norte do estado; Paraná, em todo o estado; São Paulo, em todo o estado; Mato Grosso do Sul, região sul do estado; Minas Gerais, regiões sul, central e leste; Rio de Janeiro, na região oeste do estado; Espírito Santo, na região oeste; Mato Grosso, na região noroeste; Amazonas, nas regiões sul, leste e oeste; Rondônia, na região nordeste; e Pará, na região sudoeste.

O alerta emitido pelo Inmet visa chamar a atenção da população e as autoridades competentes sobre a possibilidade de chuvas intensas e tempestades severas, que podem resultar em alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos à população.

O Inmet recomenda que a população permaneça atenta aos alertas emitidos, evitando áreas de risco e locais propensos a enchentes ou deslizamentos de terra. É importante se manter informado por meio dos órgãos de defesa civil e seguir as orientações das autoridades locais. Além disso, é fundamental tomar medidas de precaução, como evitar transitar em áreas alagadas, não se abrigar embaixo de árvores ou estruturas precárias e evitar a aproximação de rios e ribeirões. A atenção às informações climáticas e a adoção de medidas preventivas são essenciais para garantir a segurança da população diante de eventos meteorológicos adversos.