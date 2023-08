Inquérito Civil é aberto para investigar contratação de falsos médicos pela prefeitura de Parintins

Um Inquérito Civil foi aberto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) para investigar a contratação de falsos médicos pela prefeitura de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

Foi publicado na edição dessa quinta-feira (17), do Diário Oficial do MPAM, a Portaria de Promotoria n° 2023/0000054740 que fala sobre instauração do Inquérito Civil.

“CONSIDERANDO que há notícia de possível irregularidade no sistema público de saúde de Parintins/AM, decorrente da suposta contratação de médicos sem a devida habilitação para o exercício da medicina (falso médico) no município. […] O MP-AM resolve instaurar o presente Procedimento Preparatório, a ser autuado como Inquérito Civil”, diz trecho do documento.

O promotor de Justiça, Marcelo Bitarães de Souza Barros solicitou ao Setor de Apoio que certifique nos autos se houve o envio ou não do Ofício n° 2023/0000035501.01 PROMPIN à Secretaria Municipal de Saúde de Parintins (Semsa).

A reportagem do Portal AM POST, procurou a prefeitura de Parintins e pediu um posicionamento sobre a situação mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

