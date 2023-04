Inscrições para a terceira edição do Feclam terminam neste domingo

Redação AM POST

Vereadores e servidores legislativos interessados em participar da terceira edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas, o Feclam 2023, têm só até hoje para fazerem suas inscrições, de forma virtual. O evento, promovido pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), acontece esta semana, nos dias 19 e 20 de abril, quarta e quinta, na sede do Poder Legislativo estadual. As inscrições são gratuitas e feitas no próprio Portal da Assembleia, pelo endereço eletrônico www.aleam.gov.br/feclam

O tema deste ano é “As Casas Legislativas no Contexto Amazônico” e na programação, além das palestras sobre processo legislativo, sistema eleitoral e comunicação parlamentar, haverá também oficinas temáticas.

“Nesta edição, decidimos ampliar as possibilidades de qualificação e aprimoramento com a oferta também de oficinas de que, com certeza, serão importantes oportunidades de intercâmbio de experiências e propagação de conhecimentos relativos à atividade parlamentar. O Feclam tem esse objetivo, que é o de dar o suporte necessário para que os legisladores possam aprender e a seguir colocar em prática”, afirmou o deputado Roberto Cidade (União Brasil), presidente da Aleam e idealizador do Fórum, que já faz parte do calendário oficial da Casa.

As oficinas acontecem no primeiro dia, das 13h30 às 17 horas, antes da solenidade de abertura, com os temas “CCJ e controle de Constitucionalidade”, “Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno”, “Sistemas Eleitorais e Quociente Eleitoral”, “Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional”, “Produção de Conteúdos pelo Celular”, “Técnicas Legislativas”, “Implantação das Escolas Legislativas nas Câmaras” e a Mesa redonda Violência Política de Gênero”, com a participação das deputadas: Alessandra Campêlo (PSC), Joana Darc (União Brasil), Débora Menezes (PL), Dra. Mayara(Republicanos), Mayra Dias (Avante).

Já o segundo dia, quinta-feira, será totalmente dedicado a palestras de temas que vão de prestação de contas a comunicação parlamentar e legislação. A primeira, às 9 horas, terá o tema “Marketing Político Digital”, apresentada por Fabricio Moser, especialista em mobilização política digital que trabalha com estratégias inovadoras de comunicação política em todas as regiões do Brasil.

A programação da manhã prevê ainda a palestra “O Julgamento das Contas do Executivo pela Câmara e o Julgamento das Contas das Câmaras pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM)”, com os especialistas Fábio Bandeira de Melo e Bruno Barbirato, respectivamente presidente e vice-presidente do Instituto Amazonense de Direito Administrativo (IADA).

Após uma pausa para o almoço, a programação da tarde iniciará às 14h, com a palestra “Inovações na Legislação Eleitoral”, com Luís Felipe Medina, membro do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE). A palestra “Comunicação e Oratória para Excelência”, ministrada pelo especialista Elias Mattos, marcará o encerramento do Feclam 2023.