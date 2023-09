Inscrições para avaliadores de projetos da Lei Paulo Gustavo encerram nesta sexta-feira (22)

As inscrições para participar da comissão de avaliadores de projetos da Lei Paulo Gustavo e da comissão de validação de autodeclaração encerram nesta sexta-feira (22/09). Para se candidatar, os interessados devem se inscrever no Portal da Cultura (http://www.cultura.am.gov.br). O credenciamento se iniciou no dia 13 de setembro e está à disposição em mais de 40 categorias, envolvendo diferentes linguagens e segmentos culturais.

Os escolhidos serão remunerados por análise e devem comprovar, no mínimo, cinco anos de atuação na área pretendida. Podem participar pessoas físicas, com idade mínima de 18 anos, e pessoa jurídica, ambos domiciliados em território nacional.

Os projetos, bem como as autodeclarações serão analisados de forma virtual, devendo o candidato possuir capacidade técnica e operacional para trabalhar remotamente. Os credenciados que irão compor as comissões de avaliadores podem escolher nas seguintes áreas de atuação: artes visuais, artesanato, produções audiovisuais, projetos relacionados a salas de cinemas, cinemas de rua e de cinemas itinerantes, carnaval, capoeira, circo, dança e outros segmentos.

A iniciativa é do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com recursos do Ministério da Cultura e apoio do Conselho Estadual de Cultura (Conec).

“É uma oportunidade para que os profissionais das artes apliquem seus conhecimentos nas análises dos projetos inscritos nos editais da Lei Paulo Gustavo. É um trabalho que exige comprovação na área para aplicação correta do recurso federal”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

Para a comissão de validação de autodeclaração, será considerado a experiência na temática da promoção da igualdade etnorracial, da promoção da representatividade de Pessoas com Deficiência (PcDs) e LGBTQIAPN+, como na promoção de direitos humanos comprovada.

