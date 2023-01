Inscrições para concurso de escolha de jingle de Carnaval sobre prevenção ao HIV e às IST’s é prorrogada no AM

Redação AM POST

Foram prorrogadas as inscrições para o concurso de escolha de jingle de Carnaval sobre prevenção ao HIV e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de fevereiro, pelo link: https://bit.ly/3XDVs3X. A iniciativa é da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

As inscrições devem destacar o tema “Abram Alas para Prevenção Combinada”, tema da ação de carnaval deste ano do Programa Estadual de HIV e ISTs, integrante da FVS-RCP. Podem participar do concurso todos os profissionais de saúde do Amazonas e membros da Sociedade Civil Organizada (OSC) do estado, que atuam com a prevenção às IST/Aids e populações-chave para essas ações.

No processo de inscrição, será inserido o arquivo com letra e melodia propostas em formato mp3. O jingle deve apresentar a necessidade de uma mudança rápida no modo como se lida com a prevenção e combate ao HIV e às ISTs.

O jingle vencedor será veiculado durante o Carnaval de 2023 nas redes sociais e em todos os meios de comunicação realizados pelo Programa Estadual de HIV e ISTs da FVS-RCP. O objetivo do concurso é envolver os municípios sobre a importância da prevenção e combate ao HIV e às ISTs.

“A prorrogação das inscrições é uma oportunidade de que mais públicos sejam contemplados para o processo de inscrição, atendendo à pluralidade de vozes tão necessária para o desenvolvimento de ações do combate ao HIV e às IST’s”, destaca Priscila Siqueira, técnica do Programa Estadual de HIV e IST’s no Amazonas, ligado à FVS-RCP.

O jingle vencedor será divulgado no dia 7 de fevereiro, no site da FVS-RCP. O regulamento completo pode ser acessado em: https://bit.ly/3j1r5W4.