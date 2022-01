Inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas terminam hoje

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta terça-feira (04/01) é o último dia de inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que dispõe de 453 vagas divididas em duas categorias, com 53 vagas para 2º tenente bombeiro militar, de nível superior, e 400 vagas para soldado bombeiro militar (nível médio).

As inscrições podem ser feitas até as 16h (horário local), no site da Fundação Getúlio Vargas, por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmam21, de acordo com o edital nº 01/2021, publicado em 3 de dezembro de 2021, e que estavam abertas desde o dia 8 de dezembro.

Para o cargo de 2º tenente, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais e do estágio probatório é de R$ 12.468,18. E para o cargo de soldado, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar é de R$ 4.831,43.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 180,00 para concorrer às vagas de 2º Tenente Bombeiro Militar. Para as vagas de soldado, a taxa de inscrição é de R$ 100. As inscrições só poderão ser feitas através do endereço eletrônico conhecimento.fgv.br/concursos/sspam21.

Provas – A realização da prova objetiva para o nível médio, de soldado, contendo 60 questões, está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2022, das 8h às 11h30. A prova objetiva para o nível superior, contendo 80 questões, está prevista para ser aplicada no mesmo dia, das 15h às 19h30. As provas objetivas serão realizadas em Manaus, Humaitá, Parintins e Tabatinga.

Soldado – O ingresso no Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar (CFSD BM) dar-se-á na condição de Aluno-Soldado, situação em que permanecerá durante o transcorrer do curso. Ao término do curso, com aproveitamento, o concluinte será promovido à graduação de Soldado Bombeiro Militar e passará a exercer as atribuições e deveres inerentes do cargo, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes.

2º Tenente – O ingresso no Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar (CFO BM) dar-se-á na condição de Aluno Oficial, situação em que permanecerá durante o período de formação dos militares. Ao terminá-lo com aproveitamento, o concluinte será declarado Aspirante a-Oficial Bombeiro Militar e passará a exercer as atribuições e deveres inerentes ao cargo, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes.