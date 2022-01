Inscrições para o concurso público da Polícia Militar se encerram nesta terça-feira (04)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), encerram-se nesta terça-feira (04/01), às 16h (horário local), de acordo com o edital nº 01/2021, publicado em 3 de dezembro de 2021, e que estavam abertas desde o dia 8 de dezembro. São ofertadas, ao todo, 1.350 vagas para ingresso no quadro de servidores da corporação militar.

Para os interessados que ainda não se inscreveram, podem acessar o site da Fundação Getúlio Vargas, por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmam21. O valor da taxa de inscrição é de R$ 180 para concorrer às vagas de aluno oficial e aluno oficial de saúde; para as vagas de aluno soldado a taxa de inscrição é de R$ 100. O concurso da PMAM, traz 1.350 vagas divididas em três categorias: mil vagas para aluno soldado (nível médio), 320 vagas para aluno oficial (nível superior) e 30 vagas para aluno oficial de saúde (nível superior).

Para o ingresso – Os candidatos aprovados e classificados serão matriculados nos Cursos de Formação de Soldados (CFSD/PM), com 10 meses de duração, de Formação de Oficiais (CFO/PM), com 36 meses de duração, e de Formação de Oficiais de Saúde (CFOS/PM), com quatro meses de duração. As remunerações iniciais variam de R$ 2.657,28 (aluno soldado) a R$ 7.180,34 (aluno oficial e aluno oficial de saúde). Serão sete etapas classificatórias que envolvem prova objetiva, prova de título, avaliação médica, exame físico, investigação social, exame psicotécnico.

Provas – A realização da prova objetiva para o nível médio, contendo 60 questões, está prevista para o dia 6 de fevereiro de 2022, das 8h às 11h30, em Manaus e nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. A prova objetiva para o nível superior, contendo 80 questões, está prevista para ser aplicada no mesmo dia, das 15h às 19h30, nas mesmas cidades.

Cargos – O Oficial da Polícia Militar trabalhará em contato cotidiano com o público, em equipe, sob supervisão, em ambiente de trabalho que pode ser fechado, a céu aberto ou em veículo automotor, em horários diversos (diurno, noturno e em rodízios de turnos). Atuar em condições de pressão e de risco de morte em sua rotina de trabalho.

O Oficial de Saúde Polícia Militar vai atuar de acordo com a legislação que rege sua especialidade; realizar atendimento clínico, emergencial, ambulatorial, perícias, atividades da especialidade; bem como cumprir plantões internos; além de atuar em eventos policiais militares internos e externos, próprios do oficial policial militar.

E o Soldado Polícia Militar trabalhará em contato cotidiano com o público, em equipe, sob supervisão, em ambiente de trabalho que pode ser fechado, a céu aberto ou em veículo automotor, em horários diversos (diurno, noturno e em rodízios de turnos). Atuar em condições de pressão e de risco de morte em sua rotina de trabalho.