Inscrições para o Espaço Acessível do Festival de Parintins abrem nesta segunda-feira

Notícias do Amazonas – Iniciam nesta segunda-feira (06), as inscrições para pessoas com deficiência (PcD) ingressarem no Espaço Acessível do 57º Festival de Parintins. Disponibilizado pelo Governo do Amazonas, o foco é garantir a inclusão e acessibilidade nas três noites de festa, que ocorrerão nos dias 28, 29 e 30 de junho.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), o formulário estará disponível a partir das 8h, no site da Sejusc.

O espaço comporta 60 pessoas, por noite, com 30 vagas para PcD e cada uma com direito a um acompanhante. Serão 15 vagas reservadas para residentes de Parintins e as demais oferecidas a visitantes de todos os estados do país. Os ingressos são intransferíveis e têm venda proibida.

A inscrição será de 6 a 10 de maio. O resultado será divulgado dia 15 de maio, por meio dos sites e redes sociais da Sejusc e da SEC.

Regras

Não serão realizados atendimentos presenciais para a inscrição. No cadastro on-line, é necessário informar nome completo, RG, CPF, telefone, e-mail, endereço, apresentação prioritária de Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CiPcD) ou Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), caso não possua umas das carteiras, apresentar o laudo médico. Cada PcD pode escolher um dia para assistir ao espetáculo.

Menores de 6 anos, ainda que acompanhados dos pais não podem entrar no Bumbódromo. A determinação obedece uma resolução da Portaria Nº 01/2024, de 15 de abril de 2024, da 2ª Vara da Comarca de Parintins, que proíbe a presença de crianças em eventos de grande porte.

Entre 6 a 10 anos, desde que acompanhadas pelos pais e devidamente documentadas na inscrição.

Espaço

A estrutura conta com um espaço personalizado, com telas de apoio, rampas de acesso e fones de ouvido, além de equipes multiprofissionais dando o suporte e acompanhamento das pessoas durante o evento.

A área é situada no centro do Bumbódromo, à frente dos camarotes. O Espaço Acessível é assegurado em todos os eventos públicos estaduais de Manaus e em grandes eventos, como o 57º Festival de Parintins.