Inscrições para processo seletivo do projeto Delas encerram neste sábado (30)

Encerram neste sábado (30/09) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratar profissionais que atuarão na execução do Projeto de Apoio aos Direitos, Equidade, Liberdade, Autonomia e Segurança das Mulheres, o projeto Delas. O projeto é coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), do Governo do Amazonas, em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam).

As inscrições iniciaram no último dia 5 de setembro e foram prorrogadas após mudanças no edital feitas pela Aadesam. Os interessados no PSS devem preencher o formulário no site http://www.pss.aadesam.org.br para concorrer às 70 vagas disponíveis para os níveis superior, técnico e médio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o nível superior, as áreas de atuação são Serviço Social, Psicologia, Pedagogia. De nível técnico, as vagas são para atuar como Técnico em Enfermagem.

As vagas de nível médio são para as funções de Técnico Administrativo e Educador Social. Além da capital, os profissionais poderão atuar nos municípios de Itacoatiara, Tefé, Parintins, Maués, Humaitá, Tabatinga, Barcelos e Coari. Das vagas disponíveis, 20% foram destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD).

Para efetuar a inscrição, o candidato deve pagar uma taxa de R$ 70 (nível superior) ou R$ 50 (nível médio e técnico). As inscrições efetuadas somente serão mantidas como efetivadas após a comprovação de pagamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST