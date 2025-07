Instituto que errou eleição em Manaus tenta impulsionar Omar Aziz para 2026

Notícias do Amazonas – Uma nova pesquisa eleitoral divulgada nesta terça-feira (29) aponta o senador Omar Aziz (PSD) como líder na disputa pelo governo do Amazonas em 2026. O levantamento foi feito pelo Instituto IPEN, que apresenta Aziz com 45,6% das intenções de voto, à frente do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), com 30,3%, e da professora Maria do Carmo Seffair (PL), com 24,1%.

Veja pesquisa:IPEN-Julho-2025-Pesquisa-Eleitoral-apresentacao

No entanto, a credibilidade do Instituto IPEN está sob questionamento. O mesmo instituto foi duramente criticado em 2024 por errar gravemente os resultados do primeiro turno das eleições municipais de Manaus. Na época, o IPEN previu que o deputado federal Alberto Neto (PL) não chegaria nem ao segundo turno, o que se mostrou completamente incorreto.

Conforme os números divulgados em setembro de 2024, o IPEN apontava o seguinte cenário: David Almeida: 32,8%, Roberto Cidade: 17,6%, Amom Mandel: 17,4%, Alberto Neto: 12,9%.

Veja pesquisa completa:PESQUISA PREFEITURA DE MANAUS

Na prática, Alberto Neto surpreendeu e terminou em segundo lugar, com 24,94% dos votos (275.063), disputando o segundo turno com David Almeida, que teve 32,16% (354.596 votos). O erro evidenciou a falta de precisão metodológica do IPEN, que foi acusado de tentar influenciar a opinião pública ao invés de refletir a realidade eleitoral.

Diante desse histórico de falhas, a nova pesquisa em favor de Omar Aziz tem sido recebida com ceticismo por especialistas e eleitores. Além disso, a imagem de Aziz também enfrenta desgaste, em razão de sua trajetória política marcada por investigações e polêmicas. Seu nome já foi associado a escândalos de desvios na saúde e a comissões parlamentares que não resultaram em ações concretas, o que levanta dúvidas sobre sua viabilidade eleitoral real.

A tentativa de consolidar Omar Aziz como favorito para 2026, apoiada por um instituto que já errou feio no passado recente, levanta suspeitas sobre a real intenção desses levantamentos. Para analistas políticos, o cenário eleitoral no Amazonas segue indefinido, e a divulgação de pesquisas com histórico de inconsistência mais confunde do que informa o eleitor.