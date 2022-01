Interior do AM receberá Internet banda larga fornecida pelo Governo Federal, garante Delegado Pablo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Amazonas vai receber 721 pontos de Internet banda larga para beneficiar escolas públicas, hospitais, delegacias e associações comunitárias no interior do Estado e na zona rural de Manaus.

Os pontos de Internet fazem parte do programa Wi-Fi Brasil, executado pelo governo Federal, e atendem um pedido do deputado federal Delegado Pablo (PSL-AM).

Em dezembro do ano passado, o deputado realizou em Brasília uma audiência pública para buscar soluções aos problemas de Internet e telefonia móvel na capital e, principalmente, no interior do Amazonas.

A reunião teve a participação de representantes do Ministério das Comunicações, Ministério Público, das operadoras de telefone Vivo, Claro, Oi e TIM, e de moradores de comunidades ribeirinhas.

Na ocasião, Pablo disse que enquanto o Brasil discute a implantação do modelo 5G de telefonia móvel, no interior do Amazonas não existem nem o 3G. “Temos a telefonia e Internet mais caras do Brasil. Mesmo assim o sistema não funciona e deixa os amazonenses sem qualquer tipo de comunição”, criticou Pablo.

Após receber as denúncias sobre as falhas de comunicação no interior do Amazonas, o governo Federal elaborou o plano para levar Internet a 61 municípios do interior do Amazonas e à zona rural de Manaus.

Serão instalados 721 pontos de Internet banda larga nas sedes dos municípios e comunidades rurais e ribeirinhas.

Segundo o planejamento do Ministério das Comunicações, são 356 antenas em escolas públicas, 111 em delegacias e postos de segurança pública, 102 em hospitais, prontos-socorros e postos de saúde, 81 em comunidades rurais, 40 em postos de fronteira e 31 em associações comunitárias.

“Finalmente a Internet banda larga vai chegar ao interior do Amazonas. Ficaremos atentos até que o sistema seja implantando nas localidades”, concluiu Pablo.