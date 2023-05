Internações de crianças por Síndrome Respiratória Aguda Grave aumenta no Amazonas

Boletim InfoGripe da Fiocruz aponta que o Amazonas é um dos estados que registrou, em 2023, aumento no número de internações de crianças por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 8 de maio, que usou como referência a Semana Epidemiológica (SE) 18, de 30 de abril a 6 de maio.

Segundo levantamento, em 13 das 27 unidades federativas, o sinal de crescimento de casos está concentrado entre as crianças. Além do Amazonas, estados como Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe, também estão com alta no registro de casos. Embora tenha citado aumento, o levantamento não especificou os números por estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os resultados laboratoriais por faixa etária apontam predomínio dos casos positivos para Sars-CoV-2 na população adulta, embora mantenha queda em diversos estados. Em contrapartida, mantém-se sinal de aumento nos casos associados ao vírus influenza A e B.

Entre as crianças pequenas, permanece o predomínio de casos associados ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR), o que mantém o número de novas internações elevado nesse público.

“Nas crianças, o aumento está associado ao vírus sincicial respiratório, fundamentalmente, enquanto o aumento no restante da população é devido majoritariamente à Covid-19. No entanto, observam-se tendências distintas entre os vírus associados aos casos em adultos. Enquanto os casos associados à Covid-19 sugerem desaceleração, para os vírus influenza A e B, há indício de aumento recente em diversos desses estados”, afirma o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*