Internada com Covid-19, paciente cola grau no Hospital Delphina Aziz

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Cinco anos de dedicação aos estudos levaram a estudante universitária Daiana Pimenta, 45, a concluir o curso de Direito em uma instituição privada em Manaus. A realização do sonho, porém, por pouco não se tornou um pesadelo. A apenas 16 dias de conquistar o diploma, ela foi diagnosticada com Covid-19 e precisou ser internada na UTI do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz. “Quando eu entrei aqui achei que tudo que tinha feito na minha vida tinha se perdido com a doença”, disse Daiana.

Continua depois da Publicidade

Após superar a fase mais crítica da doença e ser transferida para um dos leitos disponíveis na enfermaria do hospital, nesta quarta-feira (11/08) Daiana teve a oportunidade de participar da tão sonhada colação de grau de maneira virtual, graças ao projeto Chamada do Bem, desenvolvido pelo HPS Delphina Aziz com o objetivo de aproximar pacientes isolados de familiares e amigos.

“O programa Chamada do Bem é uma videochamada que a gente faz através do WhatsApp com paciente junto com familiar, para ter mais aquela aproximação do paciente que não tem acompanhante, que tá sem telefone, que vai ser intubado, que foi extubado, paciente que está com crise de ansiedade ou quer fazer evasão também”, explica Dayanne Lacerda, assistente administrativa responsável pelo programa.

O momento de celebração em meio à superação foi compartilhado com os colegas de turma, que fizeram uma corrente de mensagens de apoio e esperança para a estudante ao saberem que conseguiram, todos, colar grau juntos.

Continua depois da Publicidade

“Hoje, quando eu contei pra turma que eu estava internada com Covid, recebi mensagens de positividade, de restabelecimento, de apoio e sobretudo de incentivo. Parece que a ficha não caiu e aí veio o ânimo, veio a convicção de que os problemas podem vir, mas os sonhos continuam”, comemorou a formanda.

Projeto – A dinâmica do projeto Chamada do Bem inicia com a indicação dos médicos e coordenadores de enfermagem de quais pacientes estão aptos a participar do projeto. Essa indicação depende do quadro clínico do paciente, sendo informado à equipe assistencial que, posteriormente, entra em contato com a família. Profissionais multidisciplinares interagem com o paciente, assegurando que ele esteja apto para receber a chamada naquele momento e finalizam a interação com a vídeo chamada.

Continua depois da Publicidade

De acordo com Dayanne, o projeto também gera benefícios aos profissionais da saúde. “Ali você se coloca no lugar do paciente, você vê a sensibilidade que o paciente está e vê a importância que tem essa chamada para um paciente”, define.

A, agora, bacharel em Direito Daiana, agradeceu a toda equipe do HPS Delphina Aziz e também exaltou a iniciativa. “Saber que do outro lado tá a minha família, meus filhos, meu marido, me esperando. Então, esse projeto, não tenho palavras para descrever a gratidão de me aproximar de quem eu amo, mesmo no leito de enfermidade, mesmo hospitalizada em uma enfermaria”, concluiu.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa