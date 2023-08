Investimentos de mais de R$ 3,7 milhões para produção de polpas naturais é aprovado pelo Codam

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) participou, na segunda-feira (28/08), da 303ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), na Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), no Centro de Manaus, e destaca a aprovação do projeto de implantação agroindustrial da Frutilita Fabricação de Conservas de Frutas LTDA, na cidade de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

O projeto vai investir R$ 3,7 milhões em recursos para produção de polpa de fruta natural, com geração de 15 novos postos de trabalho, e receberá 100% de incentivo fiscal, fortalecendo a cadeia produtiva da fruticultura.

O titular da Sepror, Daniel Borges, afirma que isenção é importante, principalmente, para os produtores rurais, pois terão mais oportunidades de mercado para comercializar seus produtos para a agroindústria.

“Isso vai desenvolver ainda mais o setor primário, e fortalecer toda a cadeia produtiva, desde a produção no campo, a comercialização, e o beneficiamento do produto na agroindústria, para chegar na mesa do consumidor com qualidade”, ressalta Daniel.

Codam

Na pauta da 303ª reunião ordinária do Codam, o governador Wilson Lima deliberou 48 projetos e investimentos somados em R$ 671,1 milhões, buscando gerar mais de 2 mil novos postos de emprego.

Também estiveram presentes, os secretários de estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa; da Fazenda (Sefaz), o secretário-executivo Dario Braga, representando o secretário Alex Del Giglio; o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva; o presidente da Fieam, Antônio Silva; o presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa; o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz; o conselheiro da Petrobras, Marcelo Ramos.